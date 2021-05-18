За необхідне рішення – 30 тисяч доларів: на шахрайстві впіймали суддю

Суддя Донецького окружного адмінсуду наживався на ухваленні рішень. За 30 тися доларів він обіцяв вирішити справу не лише у себе на роботі, а й у Верховному Суді України.
Суддю викрили на шахрайстві в особливо великих розмірах.Процесуальне керівництво у справі здійснює Харківська обласна прокуратура.
До теми 1,5 тисячі доларів за замовчування: поліцейський на Одещині вимагав хабар
Суддя пообіцяв вирішити справу на користь підприємця
У грудні 2020 року у Харкові суддя спілкувався з директором одного з приватних підприємств. За чималу винагороду служитель Феміди пообіцяв вирішити справу на користь бізнесмена в Касаційному господарському суді Верховного Суду через своїх знайомих. Ціна повернення справи на новий розгляд до першої інстанції – 30 тисяч доларів.
Суддю впіймали на гарячому: у Слов'янську він отримував частину затребуваної суми. Наразі вирішують питання про повідомлення про підозру.
На Кіровоградщині судитимуть експрокурорку
Зазначимо, що на Кіровоградщині перед судом постане експрокурорка. Вона брала гроші за те, що сприяла в ухваленні необхідних судових рішень. Так за вирішення питання у Кропивницькому апеляційному суді колишня співробітниця прокуратури вимагала 1000 доларів.