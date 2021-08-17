Комбінат "Світанок" розташовується у селищі Золочів Харківської області. Витік аміаку трапився 16 серпня 07:26.

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Сталося раптово

У той день на комбінаті "Світанок" запланували стравлювання зайвого аміаку через клапан скиду. Через те, що клапан опісля не закрився, аміак почав витікати в повітря.

Довідка. Комбінат "Світанок" підпорядковується Держрезерву України. Він складається з трьох виробничих дільниць, головний – у Харкові. У комбінаті зберігають та передають стратегічні товари, зокрема харчові продукти.

Сталось це з технічних причин. Про деталі не повідомляють. Згодом витік припинила аварійна бригада комбінату о 08:35.

Що таке аміак Це безбарвний газ із задушливим запахом. Його переважно використовують для виробництва добрив, кислоти, вибухових речовин. Коли аміак потряпляє в організм людини, то подразнює дихальні шляхи та слизову оболонку. Як наслідок, виникає кашель, нежить, важке дихання, підвищене серцебитття. Дані з Вікіпедії

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