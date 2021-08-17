На Харківщині стався витік аміаку на одному з підприємств
Джерело:Харківська облдержадміністрація
На комбінаті "Світанок" під Харковом планово стравлювали зайвий аміак через клапан. Випадково почав витікати в повітря, тому що клапан не закрився. Ніхто з людей не постраждав.
Комбінат "Світанок" розташовується у селищі Золочів Харківської області. Витік аміаку трапився 16 серпня 07:26.
Цікаво Токсичний газ та кислотні дощі: які наслідки може мати аварія на "Рівнеазоті" – все, що відомо
Сталося раптово
У той день на комбінаті "Світанок" запланували стравлювання зайвого аміаку через клапан скиду. Через те, що клапан опісля не закрився, аміак почав витікати в повітря.Довідка. Комбінат "Світанок" підпорядковується Держрезерву України. Він складається з трьох виробничих дільниць, головний – у Харкові. У комбінаті зберігають та передають стратегічні товари, зокрема харчові продукти.
Сталось це з технічних причин. Про деталі не повідомляють. Згодом витік припинила аварійна бригада комбінату о 08:35.
Що таке аміак
Це безбарвний газ із задушливим запахом. Його переважно використовують для виробництва добрив, кислоти, вибухових речовин.
Коли аміак потряпляє в організм людини, то подразнює дихальні шляхи та слизову оболонку. Як наслідок, виникає кашель, нежить, важке дихання, підвищене серцебитття.
Дані з Вікіпедії
Викиди шкідливих речовин: останні новини
- На Львівщині 30 липня трапився вилив нафти. Вона витікала з металевого резервуара неподалік свердловини "Південна Стинава".
- 20 липня на хімзаводі "Рівнеазот" стався вибух. Це сталося на виробництві азотної кислоти. У повітря піднялась величезна хмара оранжевого кольору. На щастя, ніхто з людей не постраждав.