Суддя з Харківщини поскаржився на СМС зі звинуваченнями в корупції: що йому прийшло

Суддя Чугуївського міського суду на Харківщині поскаржився на звинувачення його в корупції. Воно надійшло йому в СМС-повідомленні з невідомого номеру 12 травня. Служитель феміди розцінив це, як приховану погрозу.

Він повідомив про повідомлення в заяві до голови Вищої ради правосуддя. Там він повністю описав ситуацію та додав текст, який отримав.

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Чоловік написав заяву керуючись законом "Про судоустрій і статус суддів". За його словами, це повідомлення було втручанням у його професійну діяльність.

Шановний Ігор Валерійовичу! Ви стали на Хибний шлях Хабарника, який В Угоду Місцевим Панам Та іншим Негідникам, За Гроші Від 300 до700 доларів Рішенням Суду Віддае Людську землю Пройдохам, Які вам потім Поплюжать, В Дбр Проце Вже Відомо. Патріоти.

– текст, який був у цьому СМС (граматика оригіналу).

Суддя повідомив, що до цього, коли він був на засіданні о 10:39 до нього телефонували з цього номеру. Оскільки він не взяв слухавку, до нього звернулися текстовим повідомленням о 12:12 годині.

Служитель феміди вважає, що це було намаганням очорнити його репутацію. Тому він попросив визначити, де був цей номер у момент відправлення СМС. Також чоловік закликав розшукати цей мобільний пристрій, щоб притягнути до відповідальності винних.



Заява, де суддя розповів про СМС / Фото Вищої ради правосуддя