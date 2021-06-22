Це трапилося неподалік від села Байрак 22 червня. У місцевому відділі поліції про це повідомили, щоб дізнатись особу загиблого.
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Що відомо про мопедиста
- Аварія сталася приблизно о пів на 10 ранку.
- Водію мопеду на вигляд було приблизно 45-55 років.
- На момент аварії він був одягнений у спортивні штани та камуфляжну футболку.
- Згодом правоохоронці встановили його особу.
- Вони про це написали за 2 години після публікації.