Потрапив під вантажівку: на Харківщині трагічно загинув мопедист

У Балаклійському районі Харківщини мопедист потрапив під вантажівку. Отримані травми були не сумісні з життям і він загинув на місці.

Це трапилося неподалік від села Байрак 22 червня. У місцевому відділі поліції про це повідомили, щоб дізнатись особу загиблого.

До теми Вилетів з дороги у стовп: на Львівщині трагічно загинув мотоцикліст – фото

Що відомо про мопедиста

Аварія сталася приблизно о пів на 10 ранку.

Водію мопеду на вигляд було приблизно 45-55 років.

На момент аварії він був одягнений у спортивні штани та камуфляжну футболку.

Згодом правоохоронці встановили його особу.

Вони про це написали за 2 години після публікації.

На Самбірщині в селі Комарники 16 червня 25-річний мотоцикліст в'їхав у коня. Внаслідок ДТП загинули як тварина, так і чоловік.