Готові до відсічі агресору: на Харківщині тренувалась поліція, гвардійці та рятувальники

У навчальному центрі Національної академії Національної гвардії України пройшли спільні тактико-спеціальні навчання. Участь у них взяли близько 500 представників Нацгвардії, Нацполіції та ДСНС.

Покращували свій рівень професіоналізму під керівництвом глави МВС Арсена Авакова, командувача Нацгвардії Миколи Балана та голови ДСНС Миколи Чечоткіна. Сценарій тренувань заснували на реальних подіях.

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Учасники тренувань готові реагувати на загрози, – Аваков

Наша готовність повинна бути повною, як під час надзвичайних ситуацій, так і гібридної війни та виникненні військової складової. Ми будемо відповідати агресору і загрозам, які у нас є, нашою готовністю, – підкреслив Арсен Аваков.

Міністр наголосив, що за останні роки Нацгвардія, Нацполіція та ДСНС стали значно потужнішими та краще оснащеними. Це важливо, адже навіть тренування провели всього за 25 кілометрів від кордону держави-агресора – Росії.

Як відбулись навчання

Нацгвардійці та поліцейські відпрацювали затримання злочинців, що начебто хотіли провести через блок-пост зброю та вибухівку.

Також учасники відбили напад на блок-пост диверсійно-розвідувальної групи.

Підкріпленням виступила група спецпризначення "Азов".

За легендою, під час відходу диверсанти здійснили підпалу. В результаті начебто виникла лісова пожежа.

Займання на площі 5 гектарів ліквідовували співробітники ДСНС та авіація.

Також відпрацювали сценарій ліквідації аварії з витоком хімічної небезпечної речовини.

Під час навчань продемонстрували техніку та озброєння

Зазначимо, що під час навчань продемонстрували спецтехніку та сучасні зразки озброєння. Не знехтували і питанням ремонту автомобільної та бронетанкової техніки та навіть організацією пункту для приготування їжі та харчування.

Дивіться фото з масштабних тренувань / Фото ДСНС та МВС: