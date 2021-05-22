Збори резерву територіальної оборони на Харківщині тривають уже другий тиждень. Травневі навчання присвятили тактичному маневруванню окремих відділень і налагодженню роботи штабів.

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"Ці люди дуже різні самі по собі. Хтось займається бізнесом, хтось працює в бізнесі, є держслужбовці, навіть депутати й звичайні прості електрики, слюсарі та вчителі", – розповів командир 113 бригади Андрій Бородін.

Більшість резервістів має за плечима строкову службу, волонтерство та контракти. Наприклад, участь бере й Анастасія – юристка та мама, а ще військовий медик.



Резервістка Анастасія / Фото 24 каналу

Уже кілька років на навчальних полігонах вона вчить рятувати життя в умовах реального бою. Збирається продовжувати контракт резервіста.

Коли Порошенко оголосив воєнний стан, навіть такі, як я – самотні матері та люди поважного віку, вирішили, що настав наш час прийти на захист Батьківщини, бо вважали, що буде повномасштабне вторгнення,

– розповіла резервістка.

Вишкіл триватиме 2 тижні

Резервісти проводять 2 тижні вишколу на базах 6 батальйонів територіальної оборони. Надалі в Україні все більше уваги приділятимуть саме бійцям тероборони, повідомили у військовому комісаріаті Харківського обласного територіального центру.



На Харківщині триває вишкіл резервістів / Фото 24 каналу

"Планується в майбутньому зменшення військовослужбовців за контрактом і підвищення кількості навченого військового резерву. Враховуючи те, що ми йдемо в напрямку стандартів НАТО, де резерв відіграє дуже важливу роль в обороноздатності держав", – наголосив військовий комісар Юрій Калгушкін.

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Протидія диверсантам

У разі вторгнення ворога саме підготовлені підрозділи резерву можуть протидіяти диверсантам, охороняти стратегічні об’єкти, кордон та блокпости.

Увага! В Україні у 2021 році відзначали Дня резервіста 18 травня. З нагоди свята пів сотні кращих добровольців на Харківщині отримали дипломи та почесні відзнаки.