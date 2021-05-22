Збори резерву територіальної оборони на Харківщині тривають уже другий тиждень. Травневі навчання присвятили тактичному маневруванню окремих відділень і налагодженню роботи штабів.
Цікаво Які завдання сьогодні виконує морська піхота: відповідь генерал-лейтенанта Содоля
"Ці люди дуже різні самі по собі. Хтось займається бізнесом, хтось працює в бізнесі, є держслужбовці, навіть депутати й звичайні прості електрики, слюсарі та вчителі", – розповів командир 113 бригади Андрій Бородін.
Більшість резервістів має за плечима строкову службу, волонтерство та контракти. Наприклад, участь бере й Анастасія – юристка та мама, а ще військовий медик.
Резервістка Анастасія / Фото 24 каналу
Уже кілька років на навчальних полігонах вона вчить рятувати життя в умовах реального бою. Збирається продовжувати контракт резервіста.
Коли Порошенко оголосив воєнний стан, навіть такі, як я – самотні матері та люди поважного віку, вирішили, що настав наш час прийти на захист Батьківщини, бо вважали, що буде повномасштабне вторгнення,
– розповіла резервістка.
Вишкіл триватиме 2 тижні
Резервісти проводять 2 тижні вишколу на базах 6 батальйонів територіальної оборони. Надалі в Україні все більше уваги приділятимуть саме бійцям тероборони, повідомили у військовому комісаріаті Харківського обласного територіального центру.
На Харківщині триває вишкіл резервістів / Фото 24 каналу
"Планується в майбутньому зменшення військовослужбовців за контрактом і підвищення кількості навченого військового резерву. Враховуючи те, що ми йдемо в напрямку стандартів НАТО, де резерв відіграє дуже важливу роль в обороноздатності держав", – наголосив військовий комісар Юрій Калгушкін.
Увага У ЗСУ розкрили деталі про те, чим озброєні морські піхотинці
Протидія диверсантам
У разі вторгнення ворога саме підготовлені підрозділи резерву можуть протидіяти диверсантам, охороняти стратегічні об’єкти, кордон та блокпости.