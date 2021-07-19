Розмалювали надгробки, порозкидали квіти: на Харківщині підлітки розгромили кладовище – фото
Джерело:24 канал
У Куп'янську під Харковом невідомі осквернили кладовище біля місцевого інтернату. Вони розбили вази, викинули квіти, розмалювали пам'ятники. У мережі зазначають, що це були підлітки. Однак, поліція не уточнює вік зловмисників.
Про інцидент повідомили 18 липня. Також у мережі опублікували фото. Інформацію про подію журналістам 24 каналу підтвердили правоохоронці.
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Ймовірно, зробили підлітки
На думку користувачів у мережі, злочин скоїли неповнолітні. Про це може свідчити відео у тіктоці, яке виклали вандали після того, як розгромили кладовище. Щоправда, наразі ролик – не доступний.
Інформацію про інцидент зареєстрували в Єдиному обліку заяв і повідомлень Куп'янського райвідділу поліції. Зараз правоохоронці перевірять місце інциденту та розшукують причетних.
На Харківщині невідомі розмалювали надгробки на кладовищі / Фото з телеграму "Харьков NOW"
Танці на могилах: ще один гучний випадок із підлітками на кладовищі
На тлі інформації про випадок у Куп'янську в харківських телеграм-каналах поширили відео, де 15-річна дівчина танцює серед могил на кладовищі.
Коли саме це сталося – інформації немає. Адже вона Спочатку вона опублікувала запис в тікток, а згодом його видалила. Також дівчина опублікувала відео в інстаграмі, але зараз його там теж немає.
Інстаграм-сторінка дівчини, що танцювала на кладовищі / Фото з телеграму "Харьков Тут"
15-річна танцює на кладовищі в Харкові: дивіться відеоЗверніть увагу! Нещодавно в Ужгороді вандали розгромили єврейське кладовище. Вони зруйнували декілька надгробків. Представники єврейської громади звернулись у поліцію.