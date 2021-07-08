Тіло померлої виявили ще 13 червня. А затримали зловмисника в Куп'янську на Харківщині 6 липня.

Інший злочин Із численними пораненнями та майже без голови: на кладовищі Києва наджорстоко вбили безхатька



Під'їзд, де вбили бабусю, на Харківщині / Фото Нацполіції

Вдарив 7 разів

Слідчі встановили, що 36-річний мешканець Кропивницького раніше вже був судимий за скоєння інших злочинів. Він жив у помешканні вбитої кілька діб, однак потім у них виник конфлікт.



Подушка у квартирі вбитої бабці / Фото Нацполіції

Тоді зловмисник взяв сокиру та почав бити літню жінку. Пін наніс їй 7 ударів по голові. Після цього підозрюваний втік і почав переховуватись.

Яке покарання можливе

Чоловіка одразу оголосили в державний розшук. Також йому заочно оголосили підозру в умисному вбивстві.



Кухня у квартирі, де вбили жінку / Фото Нацполіції

Де зловмисник ховається, встановили працівники Лозівського районного відділу поліції. Тепер йому загрожує до 15 років в'язниці.



Двері помешкання вбитої / Фото Нацполіції

Зверніть увагу! В Одеській області чоловік вбив власну матір. Він жорстоко побив 84-річну жінку палицею. Потім зловмисник змив із себе кров, перевдягнувся та зателефонував до поліції. Однак він, ймовірно, уникне ув'язнення, оскільки може бути психічнохворим.