Жорстоко вбив бабцю сокирою: житель Харківщини переховався кілька тижнів – фото
Джерело:поліція Харківщини
Затримали чоловіка, якого підозрюють у жорстокому вбивстві бабці на Харківщині. Повідомляють, що він вбив 63-річну жінку сокирою.
Тіло померлої виявили ще 13 червня. А затримали зловмисника в Куп'янську на Харківщині 6 липня.
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Під'їзд, де вбили бабусю, на Харківщині / Фото Нацполіції
Вдарив 7 разів
Слідчі встановили, що 36-річний мешканець Кропивницького раніше вже був судимий за скоєння інших злочинів. Він жив у помешканні вбитої кілька діб, однак потім у них виник конфлікт.
Подушка у квартирі вбитої бабці / Фото Нацполіції
Тоді зловмисник взяв сокиру та почав бити літню жінку. Пін наніс їй 7 ударів по голові. Після цього підозрюваний втік і почав переховуватись.
Яке покарання можливе
Чоловіка одразу оголосили в державний розшук. Також йому заочно оголосили підозру в умисному вбивстві.
Кухня у квартирі, де вбили жінку / Фото Нацполіції
Де зловмисник ховається, встановили працівники Лозівського районного відділу поліції. Тепер йому загрожує до 15 років в'язниці.
Двері помешкання вбитої / Фото Нацполіції