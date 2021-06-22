Підпільний бізнес на мільйони: на Харківщині викрили незаконне виробництво агрохімікатів

СБУ заблокувала масштабне виготовлення контрафактної сільськогосподарської хімії. На підпільних підприємствах у Харківській області виготовили більше ніж 50 тонн фальсифікованих та отруйних речовин. Такий бізнес налагодили очільники кількох фірм.

Так звані бізнесмени виготовляли засоби для боротьби зі шкідниками та хворобами рослин. На свої вироби, не соромлячись, клеїли етикетки відомих українських та закордонних фірм.

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Під час виробництва використовували небезпечні речовини

Виробництво було далеке від безпечного: використовували хімічні отруйні сполуки. Продукцію продавали фермерам по всій Україні.

Що знайшли правоохоронці:

обладнання для виробництва фальсифікованих засобів;

готову контрафактну продукцію;

отруйну сировину;

пресформи з логотипами іноземних фірм;

етикетки із назвами препаратів та голографічним зображенням;

пакувальні матеріали.

У межах кримінального провадження провели на території Харківщини 14 обшуків.

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Вартість всього вилученого під час обшуків потягне на понад 5 мільйонів гривень. Експерти кажуть, що контрафактна продукція могла завдати чималої шкоди сільському господарству.

Вартість вилученого – 5 мільйонів / Фото СБУ