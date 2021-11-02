Аварія сталася в селі Червоне близько 19.30. Водій легковика в'їхав у пішохода неподалік залізничної станції.

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Деталі ДТП

48-річний чоловік йшов вздовж проїзної частини. Раптово в нього влетів легковик. Від завданих травм унаслідок аварії 48-річний потерпілий помер на місці.

Водій натомість не намагався допомогти чоловікові, а просто втік. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту та розшукують власника автомобіля.

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