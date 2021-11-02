На Харківщині водій легковика на смерть збив пішохода та втік
2 листопада 2021 , 14:49
Джерело:Харківська ОДА
У Первомайському районі на Харківщині водій Renault Logan спричинив смертельну ДТП. Він наїхав на 48-річного пішохода, від чого той помер. Сам винуватець втік з місця аварії.
Аварія сталася в селі Червоне близько 19.30. Водій легковика в'їхав у пішохода неподалік залізничної станції.
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Деталі ДТП
48-річний чоловік йшов вздовж проїзної частини. Раптово в нього влетів легковик. Від завданих травм унаслідок аварії 48-річний потерпілий помер на місці.
Водій натомість не намагався допомогти чоловікові, а просто втік. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту та розшукують власника автомобіля.
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