Смертельний наїзд на пішохода на Харківщині: у поліції встановлюють особу загиблого
Вночі 28 квітня на Харківщині водій авто Volkswagen збив пішохода. На жаль, травми були несумнісні з життям – його не вдалось врятувати.
Джерело:Нацполіція
ДТП сталася у в Дергачівському районі Харківщини. Особу загиблого встановлюють правоохоронці.
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Що відомо про ДТП
- 40-річний водій Volkswagen Sharan не впорався з управлінням свого авто в селищі Солоницівка.
- Він збив пішохода неподалік будинку № 277 по вулиці Сумський Шлях.
- Удар був такої сили, що отримані травми виявились несумісні з життям.
- Загиблому близько 30-35 років, документів при ньому не було.
- Поліція встановлює особу померлого.
- Водія, який здійснив наїзд на пішохода, можуть ув'язнити на строк від 3 до 8 років.
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