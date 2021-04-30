Вночі 28 квітня на Харківщині водій авто Volkswagen збив пішохода. На жаль, травми були несумнісні з життям – його не вдалось врятувати.

ДТП сталася у в Дергачівському районі Харківщини. Особу загиблого встановлюють правоохоронці. До теми Чоловік у реанімації: у Києві на Окружній KIA вилетіла з дороги та знесла велосипедиста – фото Що відомо про ДТП 40-річний водій Volkswagen Sharan не впорався з управлінням свого авто в селищі Солоницівка.

Він збив пішохода неподалік будинку № 277 по вулиці Сумський Шлях.

Удар був такої сили, що отримані травми виявились несумісні з життям.

Загиблому близько 30-35 років, документів при ньому не було.

Поліція встановлює особу померлого.

Водія, який здійснив наїзд на пішохода, можуть ув'язнити на строк від 3 до 8 років. Зверніть увагу! Нещодано на Дніпропетровщині водійка авто збила двох дітей на пішохідному переході. Аварія сталася у селі Братське 22 квітня. Хлопчика та дівчинку госпіталізували у важкому стані. 29 квітня хлопчк помер, дівчинка все ще в комі. За її життя медики продовжуюють боротьбу, а волонтери – збирають кошти на лікування.