Смертельний наїзд на пішохода на Харківщині: у поліції встановлюють особу загиблого

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Вночі 28 квітня на Харківщині водій авто Volkswagen збив пішохода. На жаль, травми були несумнісні з життям – його не вдалось врятувати.

Джерело:

Нацполіція

ДТП сталася у в Дергачівському районі Харківщини. Особу загиблого встановлюють правоохоронці.

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Що відомо про ДТП

  • 40-річний водій Volkswagen Sharan не впорався з управлінням свого авто в селищі Солоницівка.
  • Він збив пішохода неподалік будинку № 277 по вулиці Сумський Шлях.
  • Удар був такої сили, що отримані травми виявились несумісні з життям.
  • Загиблому близько 30-35 років, документів при ньому не було.
  • Поліція встановлює особу померлого.
  • Водія, який здійснив наїзд на пішохода, можуть ув'язнити на строк від 3 до 8 років.
Зверніть увагу! Нещодано на Дніпропетровщині водійка авто збила двох дітей на пішохідному переході. Аварія сталася у селі Братське 22 квітня. Хлопчика та дівчинку госпіталізували у важкому стані. 29 квітня хлопчк помер, дівчинка все ще в комі. За її життя медики продовжуюють боротьбу, а волонтери – збирають кошти на лікування. 