У селищі Пісочин, що на Харківщині, 13 квітня трапилась прикра ситуація. Там учаснику бойових дій тричі відмовляли у пільговому проїзді у громадському транспорті. Боєць викликав поліцію.

Очевидці ситуації захистили бійця і запевнили, що карантинні обмеження не можуть бути причиною такої поведінки водіїв. Згідно з новими правилами, 5 місць у громадському транспорті повинні надавати пільговикам.

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Чоловік із посвідченням 2 рази не зміг потрапити в транспорт і на третій раз вирішив викликати наряд поліції,

– розповів очевидець.

Що сказав водій правоохоронцям

Водій обурився після того, як дізнався про виклик поліцейський. У розмові з правоохоронцями він намагався врятуватися від відповідальності, як міг.

Виправдовувався, що йому складно працювати через карантин. Пізніше почав казати, що пасажири їздять з фейковими перепустками. Згодом взагалі заявив, що хлопець, який зайшов в автобус, нібито взагалі ніде не служив. Він, як "оцінив" водій, не має права на пільговий проїзд.

Водій поводився агресивно

Варто зазначити, що на відео видно, як пасажири підтримували бійця, а водій агресивно кричав на них. До однієї з пасажирок, як захистила учасника бойових дій, він сказав: "Слухай, рот закрий, не базарь, тобі права ніхто не давав, шановна!".

Поліцейський порадив йому "охолонути".

Що цікаво, водій з пасажирами поїхав, а ветеран АТО залишився писати заяву в поліцію.

Важливо! Такі ситуації трапляються досить часто. Наприклад, на Львівщині нещодавно водій не впускав в автобус АТОвця. Ба більше, він дозволив собі назвати бійця "свинею".