Одна – в ямі, інша – в туалеті: на Харківщині врятували козу та корову, які ледь не померли

На Харківщині в один день сталися два схожі інциденти з тваринами. У Харкові в яму впала коза, а у Червоному – корова. На щастя, обох тварин вдалося врятувати.

У мережі опублікували фото та відео. Про події повідомили 13 липня.

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Фатя ледь не задихнулася

Як повідомила у фейсбуці організація "Порятунок тварин. Харків", на вулиці Благодатній господарі, як завжди, пасли кіз. І раптом одна з них, Фатя, втекла.

Люди пів дня шукали тварину. Згодом її побачили у вуличному туалеті. Коза провалилася в яму глибиною 4 метри. Через сильний запах Фатя ледь не задихнулася.



Впала у яму глибиною 4 метри / Скриншот з відео "Порятунку тварин у Харкові"

Хотіли врятувати самі

Спочатку господарі думали рятувати тварину власноруч.

Але потім, щоб не травмувати її, звернулись до Служби порятунку тварин у Харкові.

Поки ті їхали, господарі самостійно викачали половину вмісту ями.

Козу витягали 4 чоловіків за допомогою 2 рятувальних тросів.

Один із рятувальників спустився донизу, щоб прив'язати козу.

Фатю прив'язали через плечі під пахви та повільно витягнули.

На щастя, коза не травмувалась.

Господарі відвели її додому, до козенят.



Маму двох козенят повернули додому / Скриншот з відео "Порятунку тварин у Харкові"

Як у Харкові витягали з ями козу: дивіться відео

Корову теж врятували

У селі Червоне корова впала у вигрібну яму глибиною 2 метри. Про це розповіли у ДСНС Дніпропетровщини.

До рятувальників зателефонували місцеві жителі та попросили дістати тварину. Співробітники приїхали та за допомогою спеціальних м'яких мотузок витягнули корову. Працівникам ДСНС допомагав господар тварини. Це тривало щонайменше годину.



Корову витягнули за допомогою мотузок / Фото ДСНС Дніпропетровщини

Тварина майже не травмувалася. На місці події були рятувальники 45 частини ДСНС з міста Первомайськ.