Вже коли хлопчика везли до Харківської обласної лікарні, стан дитини погіршився. Попередньо, він помер у машині швидкої. За словами лікарів, через інтоксикацію організму.
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Що відомо про інцидент
- До хірургічного відділення Балаклійської лікарні звернулися батьки з 5-річним сином.
- Він скаржився на біль у животі.
- За словами родички, вони провели в лікарні щонайменше 2 години в очікуванні на результати аналізів та лікаря.
- Після довгого очікування на хірурга, що проводив операцію, хлопчика доправили до Харкова.
- В цей моменті, зі слів батьків, "дитина почала засинати, бо в неї вже нічого не боліло".
- За деякий час 5-річний хлопчик, на жаль, помер.
- 3 червня відбувся похорон у його рідному селі Волохів Яр.
Додамо, що у Балаклійській лікарні інцидент досі не прокоментували. Заступник директора з дитинства та пологової допомоги Любов Бєлодєд пообіцяла це зробити 4 червня.