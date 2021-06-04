На Харківщині через апендицит помер 5-річний хлопчик: на медиків чекали 2 години

Поблизу Балаклії Харківської області в машині швидкої помер 5-річний хлопчик. Перед цим він скаржився на болі в животі, тому батьки відвезли її до лікарні. Але, попри підозру на апендицит, дитину медики не прийняли швидко.

Вже коли хлопчика везли до Харківської обласної лікарні, стан дитини погіршився. Попередньо, він помер у машині швидкої. За словами лікарів, через інтоксикацію організму.

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Що відомо про інцидент

До хірургічного відділення Балаклійської лікарні звернулися батьки з 5-річним сином.

Він скаржився на біль у животі.

За словами родички, вони провели в лікарні щонайменше 2 години в очікуванні на результати аналізів та лікаря.

Після довгого очікування на хірурга, що проводив операцію, хлопчика доправили до Харкова.

В цей моменті, зі слів батьків, "дитина почала засинати, бо в неї вже нічого не боліло".

За деякий час 5-річний хлопчик, на жаль, помер.

3 червня відбувся похорон у його рідному селі Волохів Яр.

Додамо, що у Балаклійській лікарні інцидент досі не прокоментували. Заступник директора з дитинства та пологової допомоги Любов Бєлодєд пообіцяла це зробити 4 червня.