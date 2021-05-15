На Харківщині ВАЗ влетів у "ГАЗель": є загиблі – відео

У Харківській області 15 травня трапилось ДТП на трасі, що веде в сторону Чугуїва. Аварія сталась за участю автомобіля ВАЗ і "ГАЗелі".

У місцевих телеграм-каналах пишуть, що двоє пасажирів "Жигулів" загинули. Сама автівка вщент "зім'ята".

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Як трапилась ДТП

На відео, оприлюднених у мережі, видно, що елементи жигуля розкидані по дорозі. У "ГАЗЕлі" пошкоджена задня частина. Ймовірно, ВАЗ протаранив її.

На місці працює поліція. Інформація про водія "ГАЗЕлі" та пасажирів немає. Обставини встановлюють.

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