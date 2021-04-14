На Харківщині горе-матір психологічно знущалася над донькою: жінку можуть ув'язнити

На Харківщині жінка з алкогольною залежністю у стані сп'яніння психологічно знущалась над своєю 16-річною донькою. Поліція відкрила кримінальну справу, а Красноградська окружна прокуратура вже направила до суду обвинувальний акт.

Правоохоронці зазначили, що це не перший епізод, коли горе-матір словесно знущалась з підлітка. Впродовж року її вже 4 рази притягали до відповідальності.

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Що відомо про цей акт домашнього насилля

Жителька села Кегичівка упродовж останнього року вчиняла психологічне насильство до своєї 16-літньої доньки.

Вона словесно ображала дівчину, використовувала нецензурну лайку. Також горе-мати принижувала гідність дитини виганяючи її з дому та навмисне погіршувала якість її життя.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею домашнього насилля.

Наразі служба у справах дітей вирішує питання щодо позбавлення батьківських прав матері-насильниці.

Чи притягали вже жінку до суду

За останній рік жінку 4 рази притягали до адміністративної відповідальності за тією ж самою статтею – через вчинення домашнього насильства. Штрафи за це сягали від 170 до 680 гривень.

У суді вона визнавала свою провину: розкаювалася та добровільно сплачувала штрафи. Але коли жінка знову поверталася у стан алкогольного сп'яніння, знову бралася за старе – і перетворювала життя дитини на суцільні страждання.

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Яку відповідальність передбачає закон

Можливо кілька варіантів покарання: