На Харківщині горе-матір психологічно знущалася над донькою: жінку можуть ув'язнити

На Харківщині жінка з алкогольною залежністю у стані сп'яніння психологічно знущалась над своєю 16-річною донькою. Поліція відкрила кримінальну справу, а Красноградська окружна прокуратура вже направила до суду обвинувальний акт.
Джерело:Харківська обласна прокуратура
Правоохоронці зазначили, що це не перший епізод, коли горе-матір словесно знущалась з підлітка. Впродовж року її вже 4 рази притягали до відповідальності.
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Що відомо про цей акт домашнього насилля
- Жителька села Кегичівка упродовж останнього року вчиняла психологічне насильство до своєї 16-літньої доньки.
- Вона словесно ображала дівчину, використовувала нецензурну лайку. Також горе-мати принижувала гідність дитини виганяючи її з дому та навмисне погіршувала якість її життя.
- Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею домашнього насилля.
- Наразі служба у справах дітей вирішує питання щодо позбавлення батьківських прав матері-насильниці.
Чи притягали вже жінку до суду
За останній рік жінку 4 рази притягали до адміністративної відповідальності за тією ж самою статтею – через вчинення домашнього насильства. Штрафи за це сягали від 170 до 680 гривень.
У суді вона визнавала свою провину: розкаювалася та добровільно сплачувала штрафи. Але коли жінка знову поверталася у стан алкогольного сп'яніння, знову бралася за старе – і перетворювала життя дитини на суцільні страждання.
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Яку відповідальність передбачає закон
Можливо кілька варіантів покарання:
- громадські роботи на строк від 150 до 240 годин;
- арешт на строк до 6 місяців;
- обмеження волі на строк до 5 років;
- позбавлення волі на строк до 2 років.