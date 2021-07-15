Вибухнув газовий балон "Москвича": госпіталізували жителя Харківщини – фото

15 липня 2021 , 15:15
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Джерело:

ДСНС Харківщини

На Харківщині трапився вибух газового балона автомобіля "Москвич". Як наслідок, почалася пожежа. Після неї госпіталізували з сильними опіками 45-річного чоловіка.

Це сталося в Куп'янську на вулиці Тітова, 8. Пожежникам про подію повідомили приблизно о 22 годині 14 липня.

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Що відомо про пожежу

  • Потерпілого негайно відвезли в Куп'янську міську лікарню.
  • В нього діагностували опіки 1 та 2 стерня на кінцівках.
  • Загалом ушкоджені приблизно 12% поверхні його шкіри.
  • По прибуттю рятувальники встановили, що пожежа почалася в гаражі.
  • Там у цей момент також був припаркований легковик "ВАЗ 2111".
  • Загальна площа цієї пожежі – 40 метрів квадратних.
  • Повністю погасили полум'я о 23:20.
  • Наразі невідомо, чому вибухнув газовий балон.


Пожежники гасять гараж, де вибухнув балон / Фото ДСНС Харківщини

Зверніть увагу! У селі Хлібодарське під Одесою 9 липня вибухнув
газовий балон у підвальному приміщенні. Як наслідок, почалася пожежа. У ній постраждав один чоловік, якого госпіталізували в критичному стані.
Автор: Олександр Марчак