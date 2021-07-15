Вибухнув газовий балон "Москвича": госпіталізували жителя Харківщини – фото
15 липня 2021 , 15:15Читать новость на русском
Джерело:ДСНС Харківщини
На Харківщині трапився вибух газового балона автомобіля "Москвич". Як наслідок, почалася пожежа. Після неї госпіталізували з сильними опіками 45-річного чоловіка.
Це сталося в Куп'янську на вулиці Тітова, 8. Пожежникам про подію повідомили приблизно о 22 годині 14 липня.
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Що відомо про пожежу
- Потерпілого негайно відвезли в Куп'янську міську лікарню.
- В нього діагностували опіки 1 та 2 стерня на кінцівках.
- Загалом ушкоджені приблизно 12% поверхні його шкіри.
- По прибуттю рятувальники встановили, що пожежа почалася в гаражі.
- Там у цей момент також був припаркований легковик "ВАЗ 2111".
- Загальна площа цієї пожежі – 40 метрів квадратних.
- Повністю погасили полум'я о 23:20.
- Наразі невідомо, чому вибухнув газовий балон.
Пожежники гасять гараж, де вибухнув балон / Фото ДСНС Харківщини