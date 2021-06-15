Це трапилося неподалік від села Первомайське 15 червня. На гарячу лінію "101" звернулися о 12:55.

До теми Швидко розвертався: під Києвом перекинувся бензовоз – відео

Аварія бензовоза та вантажівки на Харківщині: відео телеграм-каналу "СТО-Харків"

Чому загиблого не могли витягти

Аварія сталася з вантажівкою "Газель" і бензовозом КАМАЗ. За попередньою версією, це було лобове зіткнення.



Бензовоз після зіткнення з вантажівкою / Фото ДСНС Харківщини

Водій бензовоза отримав травми кінцівок і його госпіталізували. А ось людину, яка була в "Газелі", одразу загинула. Чоловіка затисло кузовом.

Рятувальники по приїзді допомогли занести потерпілого до карети швидкої. Потім почали розрізати корпус понівеченого авто, щоб дістати загиблого.



Вантажівка перекинулася після зіткнення з бензовозом / Фото ДСНС Харківщини

Наразі правоохоронці встановлюють причину трагедії. На відео з місця видно, що внаслідок аварії утворився затор.

Рятувальники працюють на місці зіткнення з бензовозом: відео телеграм-каналу "Труха"

Зверніть увагу! На трасі Київ – Одеса біля селища Калинівка 7 червня зіштовхнувся бензовоз MAN та маршрутка Mercedes Sprinter. Зіткнення трапилося на світлофорі. Внаслідок події було кілька потерпілих.