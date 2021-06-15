Це трапилося неподалік від села Первомайське 15 червня. На гарячу лінію "101" звернулися о 12:55.

До теми Швидко розвертався: під Києвом перекинувся бензовоз – відео

Аварія бензовоза та вантажівки на Харківщині: відео телеграм-каналу "СТО-Харків"

Чому загиблого не могли витягти

Аварія сталася з вантажівкою "Газель" і бензовозом КАМАЗ. За попередньою версією, це було лобове зіткнення. 

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Бензовоз після зіткнення з вантажівкою / Фото ДСНС Харківщини 

Водій бензовоза отримав травми кінцівок і його госпіталізували. А ось людину, яка була в "Газелі", одразу загинула. Чоловіка затисло кузовом.

Рятувальники по приїзді допомогли занести потерпілого до карети швидкої. Потім почали розрізати корпус понівеченого авто, щоб дістати загиблого.

ДТП Бензовоз аварія Вантажівка Лобове зіткнення
Вантажівка перекинулася після зіткнення з бензовозом / Фото ДСНС Харківщини 

Наразі правоохоронці встановлюють причину трагедії. На відео з місця видно, що внаслідок аварії утворився затор.

Рятувальники працюють на місці зіткнення з бензовозом: відео телеграм-каналу "Труха"