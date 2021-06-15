На Харківщині зіткнулись бензовоз і вантажівка: є жертви – фото, відео

Трагедія сталася на трасі Чугуїв – Мілове. Внаслідок неї загинув водій вантажівки. Інший учасник аварії отримав важкі ушкодження. Від удару вантажівка перекинулася, а бензовоз злетів із дороги.
Це трапилося неподалік від села Первомайське 15 червня. На гарячу лінію "101" звернулися о 12:55.
До теми Швидко розвертався: під Києвом перекинувся бензовоз – відео
Аварія бензовоза та вантажівки на Харківщині: відео телеграм-каналу "СТО-Харків"
Чому загиблого не могли витягти
Аварія сталася з вантажівкою "Газель" і бензовозом КАМАЗ. За попередньою версією, це було лобове зіткнення.
Бензовоз після зіткнення з вантажівкою / Фото ДСНС Харківщини
Водій бензовоза отримав травми кінцівок і його госпіталізували. А ось людину, яка була в "Газелі", одразу загинула. Чоловіка затисло кузовом.
Рятувальники по приїзді допомогли занести потерпілого до карети швидкої. Потім почали розрізати корпус понівеченого авто, щоб дістати загиблого.
Вантажівка перекинулася після зіткнення з бензовозом / Фото ДСНС Харківщини
Наразі правоохоронці встановлюють причину трагедії. На відео з місця видно, що внаслідок аварії утворився затор.
Рятувальники працюють на місці зіткнення з бензовозом: відео телеграм-каналу "Труха"Зверніть увагу! На трасі Київ – Одеса біля селища Калинівка 7 червня зіштовхнувся бензовоз MAN та маршрутка Mercedes Sprinter. Зіткнення трапилося на світлофорі. Внаслідок події було кілька потерпілих.