Вартість підробленого тесту становила 400 гривень, а COVID-сертифікат коштував 1500 гривень. Про це розповіли 20 жовтня.

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Шукали клієнтів онлайн

Десятеро осіб у соцмережах приймали замовлення щодо виготовлення ПЛР-тестів на коронавірус, а також COVID-сертифікатів.

Замовники не проходили жодних досліджень та не робили щеплення, а лише надавали свої дані для оформлення документів. Серед клієнтів були й туристичні агенції. Вони перепродавали сертифікати та тести ще за вищою ціною.

40 тисяч довідок і 500 сертифікатів

За даними слідства, злочинна група працює близько 1 року. За цей час зловмисники встигли виготовити понад 40 тисяч довідок та близько 500 сертифікатів.



Підробили понад 40 тисяч документів / Фото Нацполіції

Їхній щомісячний прибуток сягав 4 мільйони гривень. У своїй діяльності фігуранти незаконно використовували логотип медичної лабораторії та печатки різних лікарень.

Поліцейські провели 23 обшуки у житлах фігурантів, їх автомобілях та в офісах на території Київської, Харківської та Запорізької областей.

Вони вилучили комп’ютери, телефони, банківські картки, грошові кошти, печатки та штампи медичних закладів, а також особисті печатки лікарів.



Поліцейські вилучили печатки лікарів і медзакладів / Фото Нацполіції

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Що загрожує зловмисникам

Семеро зловмисників, серед яких був організатор, затримали. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтями:

ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів),

ч. 3 ст. 190 (шахрайство),

ч. 3 ст. 229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару),

ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

За скоєне зловмисникам може загрожувати до 8 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

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