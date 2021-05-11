Харківщину накрив шквальний вітер: попадали дерева – фото, відео

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На Харківщині протягом цілої доби 10 травня були сильні пориви вітру. Повалені дерева завдавали неабиякого дискомфорту. Щоб ліквідовувати наслідки негоди часто доводилося викликати рятувальників із бензопилами.

Джерело:

ДСНС Харківщини

Також були виклики й у самому Харкові. Загалом було 3 виклики на 4 різних адреси.

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В області дерева переважно падали на дорогу та перекривали рух транспорту. Працівники ДСНС 5 разів допомагали населенню забирати поламані гілки та дерева з проїжджої частини.


Рятувальник біля поваленого дерева в Харкові / Фото ДСНС

У деяких випадках їх доводилося розрізати спеціальною технікою. У яких саме районах Харківщини працювали фахівці служби порятунку не повідомляють.

У Харкові ж дерева падали на лінії електромереж і трамвайні колії. Рятувальників викликали на кілька адрес:

  • вулиця Ньютона, 3 та 5;
  • вулиця Свистуна, 12;
  • вулиця Кошкіна, 2.

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