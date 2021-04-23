На Харківщину прибули кисневі діжки, що застрягли через аварію в Суецькому каналі: відео
До дитячої інфекційної лікарні Харківської області 22 квітня доправили кисневі діжки для 4 медустанов. Як повідомляють ЗМІ, вантаж прибув у порт Одеси ще 7 квітня. Це мало трапитися скоріше, але відбулась затримка через блокування Суецького каналу.
Джерело:Харківська ОДА
Завдяки новому устаткуванню кількість ліжок із потоковим киснем в області збільшиться на кілька сотень. Коли їх мають встановити – невідомо.
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Більше про нові діжки
- До дитячої лікарні привезли та розвантажили краном три 5-кубові та одну 3-кубову кисневі бочки.
- Кожна з них має забезпечити потоковим киснем 100 ліжок.
- Це потрібно, оскільки в області зараз збільшують кількість лікарняних місць із підведеним постачанням потокового кисню.
- Зокрема, на вихідних 17-18 квітня кількість таких ліжок збільшили на 120 одиниць.
Розвантаження нових кисневих діжок: фото Харківської ОДА
Де поставлять ці місткості
За словами заступника голови харківської ОДА Михайла Черняка, кисневі діжки встановлять у двох залізничних лікарнях та в Обласному госпіталі ветеранів війни.
Ми плануємо вже невдовзы передати дві бочки до залізничних лікарень. В одній вже тривають активні роботи щодо розгортання кисневої траси. Щодо залізничної лікарні, то ми відпрацювали питання з керівництвом Укрзалізниці. Тобто, є фінансування, є підрядна організація, вона вже також починає роботи,
– розповів Михайло Черняк.
Місце, куди доправили устаткування: відео Харківської ОДА
Чому відбулася затримка
Як повідомляє Depo, звідки везли цей вантаж не повідомляють, оскільки це комерційна таємниця. Однак відомо, що безпосередньо судно з кисневими діжками у Суецькому каналі не перебувало.
Попри це, аварія там вплинула перерозподіли торгових морських потоків. Це і призвело до запізнення.
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Про яку аварію мовитьсяВ Єгипті 23 березня у Суецькому каналі застрягло вантажне судно. Через це повністю зупинився морський рух на судноплавному маршруті.
Затримка обходилась у 400 мільйонів доларів на годину. На 5 добу після аварії до каналу відправили додаткові буксири. Рух Суецьким каналом відновили тільки 29 березня.
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