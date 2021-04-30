Відповідно до показників, станом на 30 квітня Харківська область може вийти із червоної зони. Водночас місцева влада ухвалила рішення не робити цього через майбутні свята.

Заступник голови Харківської ОДА Михайло Черняк попросив громадян не нехтувати карантинними правилами. Зокрема, носити маски та дотримуватися соціальної дистанції.

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Наразі ситуація у Харківщині покращилася. Зокрема, за добу 29 квітня там виявили 1 059 нових заражених. Наразі зайнятість "ковідних" ліжок у регіоні становить 59,7%.

Водночас на державному та місцевому рівні прийнято рішення залишити область у "червоній" зоні у зв'язку з тим, що ми входимо у вихідні та святкові дні,

– наголосив Черняк.

Окрім того, Черняк звернувся до представників церкви з проханням проводити богослужіння на відкритому повітрі з дотриманням усіх карантинних обмежень.

Заступник голови Харківської ОДА Антон Деньгуб також обговорив з керівниками релігійних організацій області особливості карантинних обмежень під час масових заходів.

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