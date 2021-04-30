Харківщину залишили у червоній зоні через свята
Відповідно до показників, станом на 30 квітня Харківська область може вийти із червоної зони. Водночас місцева влада ухвалила рішення не робити цього через майбутні свята.
Джерело:Харківська ОДА
Заступник голови Харківської ОДА Михайло Черняк попросив громадян не нехтувати карантинними правилами. Зокрема, носити маски та дотримуватися соціальної дистанції.
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Наразі ситуація у Харківщині покращилася. Зокрема, за добу 29 квітня там виявили 1 059 нових заражених. Наразі зайнятість "ковідних" ліжок у регіоні становить 59,7%.
Водночас на державному та місцевому рівні прийнято рішення залишити область у "червоній" зоні у зв'язку з тим, що ми входимо у вихідні та святкові дні,
– наголосив Черняк.
Окрім того, Черняк звернувся до представників церкви з проханням проводити богослужіння на відкритому повітрі з дотриманням усіх карантинних обмежень.
Заступник голови Харківської ОДА Антон Деньгуб також обговорив з керівниками релігійних організацій області особливості карантинних обмежень під час масових заходів.
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