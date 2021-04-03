Депутатка Харківської міської ради Альона Агеєнко від ОПЗЖ подала щорічну декларацію. У ній політикиня зазначила, що володіє понад 8,6 мільйонами гривень.

26-річна Агеєнко є власницею нерухомості та кількох автівок. Разом в батьками вона володіє магазином.

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Скільки грошей у депутатки

3,2 мільйони гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю,

майже 1,4 мільйона – відчуження рухомого майна,

28 тисяч – страхові виплати

4 мільйони – подарунок.

Так, Агеєнко має готівкою 3 мільони гривень, 65 тисяч доларів та 41 тисячу євро, а на банківських рахунках – 11,9 тисячі гривень.

Нерухомість та прикраси

Політикиня є власницею двох квартир у Харкові площею 48 та 70 метрів квадратних а також квартирою площею 45 метрів квадратних Дніпрі. Там же неї є земельна ділянка площею 983 метрів квадратних.

Крім того, Агеєнко задекларувала 50% млина площею 146,5 метрів квадратних у Перещепиному Дніпропетровської області.

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Депутатка також вказала у декларації 2 набори ювелірних прикрас, зокрема й з діамантами, годинники Rolex і Hublot, верхній одяг з хутра та три автомобілі:

Mercedes-Benz GLE 400 2020 року випуску,

Toyota Land Cruiser 200 з 2017 року випуску

Mercedes-Benz E 220 D 2017 року.

Агеєнко також є співвласницею ТОВ "Дубрава Парк". Їй належить 49%.

Довідка. Депутатка від ОПЗЖ є членом постійної комісії Харківської міської ради з питань містобудування, архітектури та земельних відносин.