Інтернетом поширювались відео, як харківський мажор спочатку блукав дворами міста в пошуках закладок, а потім його Toyota виписувала зигзаги вулицями Харкова, виїжджаючи на зустрічну смугу. Закінчилося все цілком очікувано – моторошною ДТП.

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Аномальні харківські ДТП

З ДТП у Харкові просто якась аномалія. Вони не те, що стаються регулярно, а буквально безперервно. Просто не набувають розголосу. До прикладу, за 100 метрів від місця ДТП, у якому відмітився мажор-підліток "Колєнька" сталася ще одна смертельна аварія.

Дівчина знову ж таки на люксовому Infiniti збила на пішохідному переході 70-річну жінку. Її відкинуло під колеса іншого автомобіля і вона померла на місці.



У Харкові траплялись моторошні ДТП із мажорами / Колаж 24 каналу

Також у той самий час, як Land Cruiser давив дітей, жіночка на Mazda, яку зупиняють за порушення правил дорожнього руху, вирішує, що вона нічого не порушила. Водійка просто поїхала прямо на поліціянта і зачепила його ногу бампером.

Культура водіння та головні проблеми

Чимало моїх друзів та знайомих скаржаться на Харків. Мовляв, там дуже низька культура водіння. Вони пояснюють це 2 причинами:

широченними проспектами;

поблажливістю тамтешньої поліції.

Саме тому у Харкові регулярно стаються моторошні аварії. Тамтешні водії просто не привчені дотримуватись правил. Точніше привчені не дотримуватися тих правил.

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Влада не розбирається з винуватцями

Є один дуже важливий момент. Щойно стаються страшні аварії, українці регулярно чують від влади та верхівки поліції рішучі зобов'язання розібратися й покарати винуватців.

Проте чомусь не видно втілення обіцянок. Я чомусь нічого не чув про відповідальність керівництва харківської поліції, яке допустило подібні тенденції. Мовляв, то винні лише водії, що скоюють аварії.

Ми 100 разів чули, що нинішня патрульна поліція – це не каральний орган. Її робота полягає в запобіганні злочинів та аварій.

Якщо нинішня харківська поліція, як бачимо, неспроможна запобігти ДТП, то може її треба нарешті звільнити від виконання непосильних для неї обов'язків?

Хоча б "на підсилення" перекинути туди їм колег з інших регіонів. Нехай би їм допомогли навести лад на вулицях. Ви чули про такі наміри?

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А може чули, що тепер харківська поліція просить київське керівництво дозволити їй хоча б встановити на широких харківських проспектах 20 – 30 додаткових камер? Для того, щоб камери автоматично за перевищення виписували штрафи.

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Вони у такий спосіб буквально за тиждень знизили б середню швидкість руху в Харкові "до адекватної". Тоді більше б не траплялось подібних страшних аварій.

Може ви чули про такі ініціативи й шляхи вирішення жахливої дорожньої ситуації в Харкові? От і я не чув. Цікаво чому?

Можливо тому, що це як-не-як, але реальна робота. Щоб грізно пообіцяти всіх покарати, то можна навіть не вставати з крісла, а просто написати у фейсбук зі смартфона. Потім одразу ж про те забути аж до наступної страшної ДТП.

У мажора підтвердили наркотики

До речі, безробітний харківський водій на Toyota Land Cruiser, який збив 2 дітей на пішохідному переході, адже пролетів на червоний світлофор, виявляється був під метадоном. Такі прийшли результати його аналізів.

Зауважте! Метадон – це синтетичний морфій. Він є замінником героїну, тобто це один із найважчих наркотичних засобів відомих людству.

Якщо про кого і можна сказати, що він справжній наркоман, так це про тих, хто використовує метадон. Зокрема, через це він переїхав дітей своїм джипом у Харкові. Окремий привіт ще й харківському відділу боротьби з наркотиками.