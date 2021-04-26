Харківська суддя викрила колегу на хабарі, а тепер її переслідує ДБР, – ЦПК

У вересні 2020 року Національне антикорупційне бюро затримало на хабарі голову Харківського окружного адмінсуду Ольгу Панченко. Її викрила суддя Олена Заічко, але тепер її переслідує Державне бюро розслідувань.

Справу вже слухають у Вищому антикорупційному суді. Однак ЦПК стверджує, що сама Заічко стала жертвою переслідувань.

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Що відомо про переслідування жінки

За інформацією ЦПК, восени Заічко почали цькувати в суді. Зокрема, не виставляти щорічну оцінку, ввели особливий порядок її відвідування. Навесні ДБР прийшло з обшуками в її кабінет та забрали техніку.

Робили це слідчі в рамках кримінальної справи, відкритої за заявою затриманої на хабарі голови суду. Тобто викрита посадовиця почала переслідування викривачки. І хоча сама суддя-викривачка має сумнівну репутацію, на її місці міг би бути хто завгодно. Тож ця ситуація є серйозною небезпекою для викривачів як явища,

– переконує ЦПК.

Що відомо про викриття Панченко