В одній з лікарень Харкова 2 травня померла блогерка та журналістка Маруся Васильєва. Жінка перенесла хірургічне втручання, а потім лікарі виявили пневмонію. Друзі померлої вважають, що її можна було врятувати, якби вчасно почали реанімаційні заходи.

Жінка 24 квітня повідомила, що їй видалили апендицит. А вже 27 квітня у її фейсбуці з’явився останній допис, де жінка написала, що в неї виявили пневмонію.

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Коли в Марусі виявили пневмонію, її одразу перевели до іншого відділення медзакладу. У неї майже тиждень трималася температура 39. Тест на коронавірус показав негативний результат, але лікарі говорили про наявність у неї багатьох симптомів недуга. Зокрема, сатурація впала до вкрай низького показника – 30.

У ніч перед смертю, 2 травня, Маруся писала харків'янину Олександру Костенку. У повідомленні вона говорила, що їй може знадобитися кисень.

Однак згодом видалила повідомлення. А його зміст Олександр зрозумів лише зі сповіщення у телефоні. Коли чоловік почав з'ясовувати деталі, Васильєва відповіла, що їй стало легше після уколів. Подруга запропонувала Марусі "зателефонувати комусь "головному".

Вона була проти. Тільки вчора приблизно о 9 вона зателефонувала і сказала — мені погано, телефонуй,

— розповіла знайома Васильєвої.

Друзі померлої почали шукати місце з киснем у ковідній реанімації. Вони навіть отримали телефон керівництва обласного департаменту охорони здоров'я, але вже було запізно.

Через два тижні жінці мало виповнитись 48 років. У жінки залишився незрячий батько, двоє синів та дві собаки. Про її смерть висловилися відомі Харків’яни, активісти та волонтери.