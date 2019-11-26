Харківська міськрада судитиметься з Інститутом нацпам'яті

Харківська міська рада невдоволена "втручанням" Інституту національної пам'яті у свою діяльність. Мерія подала до суду два позови.

Інформацію підтвердив речник мерії Юрій Сидоренко Громадському.

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За його словами, влада Харкова підготувала два позови:

один – до уряду щодо списку людей, які відзначилися під час звільнення України від німецько-фашистських загарбників. Харківська влада вимагає сформувати цей список, щоб надалі не було ніяких непорозумінь;

другий – до Інституту національної пам'яті через їхнє "втручання" в діяльність органів місцевого самоуправління.

Раніше Харківська міськрада виявляла незадоволення реакцією Інституту нацпам'яті на деякі дії мерії, зокрема

щодо перейменування проспекту Петра Григоренка на честь радянського маршала Георгія Жукова;

встановлення пам'ятника радянському воєначальнику;

меморіальної дошки генералу КДБ Юрію Шрамку.

Інститут нацпам'яті нагадував міськраді Харкова та її меру – Геннадію Кернесу, що такі дії є пропагандою комуністичного тоталітарного режиму, порушують законодавство, і за них передбачена кримінальна відповідальність.

Укладач позову в документі наводить цитати із законодавства, які забороняють називати вулиці на честь радянського керівництва і партійних функціонерів. Але владу Харкова обурив сам факт "втручання" у діяльність мерії. Зокрема, листи Інституту нацпам'яті про неприпустимість перейменування вулиці на честь маршала Жукова і встановлення дошки генералові КДБ Шрамку.

Раніше Харківська міськрада оголосила про громадське обговорення перейменування проспекту Григоренка в імені маршала Жукова. Місцева влада вирішила його провести після рішення Харківського окружного адміністративного суду, за яким перейменування визнали незаконним. Обговорення проходить в електронному вигляді та триватиме до 18 грудня.

Про суперечки щодо перейменування