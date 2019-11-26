Харківська міськрада судитиметься з Інститутом нацпам'яті
Харківська міська рада невдоволена "втручанням" Інституту національної пам'яті у свою діяльність. Мерія подала до суду два позови.
Інформацію підтвердив речник мерії Юрій Сидоренко Громадському.
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За його словами, влада Харкова підготувала два позови:
- один – до уряду щодо списку людей, які відзначилися під час звільнення України від німецько-фашистських загарбників. Харківська влада вимагає сформувати цей список, щоб надалі не було ніяких непорозумінь;
- другий – до Інституту національної пам'яті через їхнє "втручання" в діяльність органів місцевого самоуправління.
Раніше Харківська міськрада виявляла незадоволення реакцією Інституту нацпам'яті на деякі дії мерії, зокрема
- щодо перейменування проспекту Петра Григоренка на честь радянського маршала Георгія Жукова;
- встановлення пам'ятника радянському воєначальнику;
- меморіальної дошки генералу КДБ Юрію Шрамку.
Інститут нацпам'яті нагадував міськраді Харкова та її меру – Геннадію Кернесу, що такі дії є пропагандою комуністичного тоталітарного режиму, порушують законодавство, і за них передбачена кримінальна відповідальність.
Укладач позову в документі наводить цитати із законодавства, які забороняють називати вулиці на честь радянського керівництва і партійних функціонерів. Але владу Харкова обурив сам факт "втручання" у діяльність мерії. Зокрема, листи Інституту нацпам'яті про неприпустимість перейменування вулиці на честь маршала Жукова і встановлення дошки генералові КДБ Шрамку.
Раніше Харківська міськрада оголосила про громадське обговорення перейменування проспекту Григоренка в імені маршала Жукова. Місцева влада вирішила його провести після рішення Харківського окружного адміністративного суду, за яким перейменування визнали незаконним. Обговорення проходить в електронному вигляді та триватиме до 18 грудня.
Про суперечки щодо перейменування
- У травні 2016 року голова Харківської обласної державної адміністрації Ігор Райнін підписав розпорядження "Про перейменування низки об'єктів топоніміки Харкова" у межах політики декомунізації. Відповідно до нього перейменували станцію метро "Маршала Жукова" на "Палац спорту", а однойменний проспект – на імені Петра Григоренка.
- У травні 2019 року на сайті Харківської міськради зареєстрували електронну петицію з вимогою повернути проспекту і станції метро ім'я маршала Жукова. За повернення колишньої назви виступав зокрема й мер Харкова Геннадій Кернес. А також ветеранські організації міста. Їхнім аргументом було те, що брав участь у визволенні України від нацистів і неодноразово бував в Харкові.
- У червні міська рада повернула проспекту Петра Григоренка ім'я маршала Жукова. На підтримку такого рішення проголосували 59 депутатів, проти – 13.
- У вересні Харківський окружний адміністративний суд задовольнив адміністративний позов депутатів різних рівнів і скасував перейменування проспекту Григоренка на імені Жукова. Серед причин – не було проведене громадське обговорення запропонованого перейменування та порушена процедура.
- Харківська міськрада подала апеляцію. На початку листопада Другий апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність повернення імені маршала Жукова проспекту Григоренка.