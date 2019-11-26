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      Харківська міськрада судитиметься з Інститутом нацпам'яті

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      Харківська мерія подала до суду на Інститут нацпам'яті / loyer.com.ua

      Харківська міська рада невдоволена "втручанням" Інституту національної пам'яті у свою діяльність. Мерія подала до суду два позови.

      Інформацію підтвердив речник мерії Юрій Сидоренко Громадському.

      До теми: Чи повернуть проспекту Григоренка ім’я Жукова: у Харкові проводять громадське обговорення

      За його словами, влада Харкова підготувала два позови:

      • один – до уряду щодо списку людей, які відзначилися під час звільнення України від німецько-фашистських загарбників. Харківська влада вимагає сформувати цей список, щоб надалі не було ніяких непорозумінь;
      • другий – до Інституту національної пам'яті через їхнє "втручання" в діяльність органів місцевого самоуправління.

      Раніше Харківська міськрада виявляла незадоволення реакцією Інституту нацпам'яті на деякі дії мерії, зокрема

      • щодо перейменування проспекту Петра Григоренка на честь радянського маршала Георгія Жукова;
      • встановлення пам'ятника радянському воєначальнику;
      • меморіальної дошки генералу КДБ Юрію Шрамку.

      Інститут нацпам'яті нагадував міськраді Харкова та її меру – Геннадію Кернесу, що такі дії є пропагандою комуністичного тоталітарного режиму, порушують законодавство, і за них передбачена кримінальна відповідальність.

      Укладач позову в документі наводить цитати із законодавства, які забороняють називати вулиці на честь радянського керівництва і партійних функціонерів. Але владу Харкова обурив сам факт "втручання" у діяльність мерії. Зокрема, листи Інституту нацпам'яті про неприпустимість перейменування вулиці на честь маршала Жукова і встановлення дошки генералові КДБ Шрамку. 

      Раніше Харківська міськрада оголосила про громадське обговорення перейменування проспекту Григоренка в імені маршала Жукова. Місцева влада вирішила його провести після рішення Харківського окружного адміністративного суду, за яким перейменування визнали незаконним. Обговорення проходить в електронному вигляді та триватиме до 18 грудня.

      Про суперечки щодо перейменування

      • У травні 2016 року голова Харківської обласної державної адміністрації Ігор Райнін підписав розпорядження "Про перейменування низки об'єктів топоніміки Харкова" у межах політики декомунізації. Відповідно до нього перейменували станцію метро "Маршала Жукова" на "Палац спорту", а однойменний проспект – на імені Петра Григоренка.
      • У травні 2019 року на сайті Харківської міськради зареєстрували електронну петицію з вимогою повернути проспекту і станції метро ім'я маршала Жукова. За повернення колишньої назви виступав зокрема й мер Харкова Геннадій Кернес. А також ветеранські організації міста. Їхнім аргументом було те, що брав участь у визволенні України від нацистів і неодноразово бував в Харкові.
      • У червні міська рада повернула проспекту Петра Григоренка ім'я маршала Жукова. На підтримку такого рішення проголосували 59 депутатів, проти – 13.
      • У вересні Харківський окружний адміністративний суд задовольнив адміністративний позов депутатів різних рівнів і скасував перейменування проспекту Григоренка на імені Жукова. Серед причин – не було проведене громадське обговорення запропонованого перейменування та порушена процедура.
      • Харківська міськрада подала апеляцію. На початку листопада Другий апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність повернення імені маршала Жукова проспекту Григоренка.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Харкова Декомунізація
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