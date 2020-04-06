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      Харківські медики витратили весільні гроші на маски для сусудів та колег: зворушливе відео

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      Харківська лікарка витрачає відкладені на своє весілля гроші на допомогу іншим. Жінка оголосила війну коронавірусу на всіх фронтах: закупила захист своїм сусідам і співробітникам, миє п'ятиповерхівку та збирає волонтерські посилки патрульним і лікарям державних медзакладів.

      Дар'я – лікарка та блогерка, яка очолює медцентр. А від початку пандемії ще й дезінфектор – миє свій під'їзд. У середині травня у Даші заплановане весілля.

      До теми Тисяча масок за 2 тижні: багатодітні мами у Харкові допомагають боротися з COVID-19

      Чималу частину заощаджень на свято пара витратила, щоб купити захист усім сусідам.

      "Я їх попередила, щоб не лякалися, що під дверима буде якийсь підозрілий пакет. Там був спиртовий антисептик і приблизно 5 масок. Наш під'їзд не був ніколи таким чистим, як зараз", – пояснила Дар'я Петрова. Її приклад вже підхопили в мережі, дівчина вчить правильно нищити вірус.


      Дар'я Петрова регулярно дезінфікує свій під'їзд

      Майбутній чоловік Дар'ї теж лікар. Обидва і раніше активно займалися волонтерством. На власні гроші спершу закупили захист підлеглим, а далі почали шукати для колег у держлікарнях.

      Коли Даша почала свою активність, як я можу її не підтримати? Я ж знав, на що йшов, коли вибирав собі жінку. Тому в мене іншого варіанту немає. Підтримую, чим можу,
      – зазначив Анатолій Власенко.

      Тепер волонтерам пишуть лікарі з кількох областей України. Вже 10 днів медиків у невеликих містах озброюють захистом їхні ж колеги.


      Дар'я Петрова та її майбутній чоловік Анатолій Власенко

      "Ми просимо майстрів б'юті-сфери, манікюру тощо. Будь ласка, віддайте те, що у вас є. Потім все одно це пройде, а ви допоможете всій Україні, всім лікарям. І вони відгукуються", – розповіла сімейна лікарка Вікторія Терещенко.

      Команда Дар'ї вже передала посилки з масками і рукавичками кільком ротам патрульних, медикам у пологовий, інфекційним лікарням. Нині вони не мають найнеобхіднішого, тож збирають антисептики, креми, рушники, а також спецкостюми та окуляри.


      Команді Петрової вдалося забезпечити захиситом кілька рот патрульних

      Водночас пара таки готується до весілля. Та навіть готові провести свято онлайн. 

      Автор: Ірина Карпюк
      Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини України Новини Харкова
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