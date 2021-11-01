Сначала в выборы вмешался коронавирус, отправивший фаворита избирательной гонки в реанимацию клиники "Шарите". Затем харьковчане проголосовали за находившегося при смерти Кернеса, а соратники обеспечили его заочное вступление на пост городского головы.

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Новые выборы мэра совпали с новой волной COVID-19, и по злой иронии судьбы Харьковская область оказалась в числе самых пострадавших регионов. А поскольку избирательная кампания никак не вязалась с введением "красной зоны", пришлось отчаянно манипулировать статистикой.

Критерием "покраснения" должно было стать 65%-ное заполнение коек с кислородом, но по чудесному стечению обстоятельств Харьковщине регулярно не хватало десятых долей процента до этой цифры: 64,3%, 64,6%, 64,8%...

Между тем информированные граждане свидетельствуют, что свободных мест в харьковских больницах уже давно нет. Что резервы медицинской системы фактически исчерпаны. Что выбивающиеся из сил врачи вынуждены заниматься сортировкой, госпитализируя лишь тех, у кого больше шансов выжить. И все это на фоне беззаботных городских будней, массовых предвыборных мероприятий, концертов и фестивалей для привлечения электората.

С одной стороны – беспомощность, отчаяние и смерть. С другой – нарочитое веселье, наигранный оптимизм и показная забота об избирателе. Город контрастов, да и только!

К сожалению, можно не сомневаться, что в случае затянувшейся избирательной кампании нечто подобное происходило бы в любом другом регионе. Предвыборный Харьков отнюдь не уникален: он стал своеобразным зеркалом, в котором во всей красе отразилась сегодняшняя Украина. Страна контрастов, разделившаяся на две части.

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Одни из нас кричат о катастрофе и ужасаются рекордной смертности от COVID-19. Другие плюются при слове "коронавирус" и стараются не замечать продолжающуюся пандемию. Одни ищут кислородные концентраторы для задыхающихся родных. Другие добывают поддельные сертификаты вакцинации. Кто-то возмущается противоэпидемическими мерами, а кто-то – отсутствием противоэпидемических мер. «Ваксы» и «антиваксы» обвиняют друг друга во всех смертных грехах. Солидарности в нашем обществе остается все меньше. Взаимного отчуждения становится все больше.

А посреди этого нарастающего раскола – украинская власть. Местная и центральная, старая и новая, но преследующая одни и те же цели.

Власть – не на стороне жертв эпидемии и не на стороне обывателей-пофигистов. Она сама за себя. В зависимости от обстоятельств она вводит «красные зоны» или всеми силами оттягивает их введение; спускает прививочную кампанию на тормозах или старается резко ее подстегнуть.

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Уже второй год власть мечется между коллапсом медицинской системы и падением рейтингов, пытаясь по возможности избежать и того, и другого. Задача не из легких и не из приятных. Но, по крайней мере, власть имущие могут утешать себя тем, что никто из них не составил компанию Геннадию Адольфовичу Кернесу.