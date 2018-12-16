Харківське метро перевірили на здатність захистити у разі небезпеки: відео

У Харкові тестували підземку на випадок авіанальоту. О 1-й годині ночі, коли метро було зачинене для пасажирів, тут тренувалися його працівники.

Вони вчилися в режимі надзвичайного стану відкривати та закривати входи.

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Діяти довелося працівникам метрополітену. Саме їх тестували на швидкість і злагодженість.

У разі небезпеки, щойно двері будуть відкриті, а турнікети заблоковані, городяни мають швидко спуститися в середину станції. Вже на перонах людей розподіляють за віком і станом здоров'я – це обов'язок чергових станції.



Перон Харківського метро

У підсобних приміщеннях метрополітену, у разі небезпеки, будуть розташовані медпункти. Треба йти за стрілочками, щоб знайти лікаря, або поранених доставлять саме туди.



Медпункт

Протигази чи інші спецзасоби порятунку метрополітенівці не покали. Цифр, скільки саме людей зможуть сховатися від авіаудару, не називають. Мовляв, спецоб'єкт, і інформація закрита.

Єдине, нагадують, усі станції метро можуть служити тимчасовими укриттями. За підрахунками експертів, вони можуть вмістити більше 200 тисяч людей. І хоча запасу їжі в підземці не зберігають, проте тут є питна вода.

Для подачі питної води на станція будуть працювати спеціальні фонтанчики. Коли метро працює у звичайному, штатному режимі, то їх невидно, і більшість пасажирів навіть про них не знає.

Ще одна прихована властивість метро – гермодвері.



Гермодвері у метро

Вони захищають станцію від води. І головне, ці двері не мають пропустити невидиму небезпеку. Закриваються двері тільки у разі крайної небезпеки, наприклад, ядерного ядерного вибуху. Закривають їх за лічені секунди, і вони здатні захистити від радіації.

Усього в області налічують більше тисячі об'єктів, які можуть слугувати укриттям. Метро вважають найбільш доступним і дієвим.