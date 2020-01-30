Харківські колектори залишають біля під’їзду кров і шматки м’яса
У Харкові на вулиці Ключківській місцеві скаржаться на колекторів, які забруднюють під’їзд, де раніше проживав боржник.
У Харкові колектори розливають кров і залишають кишки тварин біля під’їзду, про це повідомляє Newsroom.kh.ua.
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"Невідомі тіпочки періодично обливають кишками і фекаліями вхідні двері в під'їзд", – пишуть очевидці в одному з Telegram-каналів.
Колектори намагаються повернути 15 тисяч доларів, але за даними поліції, позичальниця вже як 2 місяці тут не живе.
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