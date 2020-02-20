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      Харківських патрульних викрили на хабарі через мобільний додаток

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      Жінка переказала 2 тисячі гривень хабаря через додаток / khar.gp.gov.ua

      Двоє патрульних у Харкові отримали 2 тисячі гривень хабаря через мобільний додаток. Їм загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

      Інцидент стався 21 січня 2020 року, повідомляє прокуратура Харківської області. До патрульної поліції надійшло повідомлення, що жінка за кермом Nissan X-Trail з’їхала в кювет. Коли правоохоронці прибули на місце ДТП, водій зазначила, що вже скасувала виклик.

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      Але 28-річний старший лейтенант та 25 річна сержант поліції вирішили скласти адміністративний протокол про правопорушення. Вони попередили водійку, що їй доведеться сплатити штраф та її позбавлять водійських прав.

      У службовому автомобілі жінка отримала бланки для заповнення та пропозицію не складати протокол за 2 тисячі гривень. Водійка відповіла, що не має при собі такої суми, але гроші є на банківській картці.

      Патрульні хабар Харків
      Двоє патрульних отримали підозру за хабарництво / Фото: Прокуратура Харківської області

      Правоохоронці запропонували скористатись мобільним додатком. Жінка переказала 2 тисячі гривень на особисту картку сержанта поліції.

      Патрульні склали рапорт, що ДТП не виявлено, на телефонні дзвінки ніхто не відповідав, з написанням заяви ніхто не звертався, і на обстеженій території ознаки ДТП відсутні.

      Наразі їм повідомили про підозру. Тепер патрульним загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на термін до 3 років із конфіскацією майна.

      Харків хабар патрульні
      Патрульні отримали хабар через мобільний додаток / Фото: Прокуратура Харківської області

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Поліція Новини Харкова Кримінал Хабар Кримінальні новини
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