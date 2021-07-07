Це стало відомо з відео, яке хлопець оприлюднив у своєму інстаграмі 6 липня. Він у соцмережі підписаний Panini_evgen.

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Бажав всього хорошого

На відео хлопець одягнений у чорну рясу, а також – шапку з червоним хрестом. Він іде з невеликим відром і оббризкує будівлю торгового центру кропилом. При цьому блогер багато разів приговорює побажання.

Зокрема, він бажав, щоб не було пожеж і не билися вікна, Також згадав про фейкові замінування, які там часто трапляються.

Часті підпали, мінування, вимкнення світла – це все про ТЦ Nikolsky. Подейкують, це місце прокляте. Тому я вирішив взяти ініціативу у свої руки,

– мовиться в підписі до відео.

На фоні в ролику весь час звучить відома в соцмережах пісня "Це Господь-Господь і Ісус Христос". Хлопець пройшовся по коридорах торгового центру, а також по його ескалатору.

Блогер окроплює ТЦ Nikolsky: відео Obozrevatel

Зверніть увагу! Торговий центр Nikolsky справді часто потерпає від фейкових замінувань. Зокрема, такий випадок трапився 27 травня. Теж там 25 травня загорілася лоджія. А 10 червня в цьому місці пройшли навчання кількох екстрених служб. На них шукали бомбу роботом і ліквідовували хімічне забруднення.