Харківський фармацевтичний монополіст знов вдався до патентного тролінгу і закидає суди позовами

10 – 11 червня 2021 року ТОВ "Реал-Право" подало до Харківського окружного адміністративного суду 10 ідентичних позовів до Державної митної служби України.
Про це йдеться у матеріалі харківського ресурсу "Справжня варта". Згідно з Єдиним реєстром судових рішень, третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору визначено ТОВ "Діатом".
На 16 червня 8 із 10 суддів відмовилися розглядати цю справу, повернувши матеріали позивачу, як зазначається у матеріалі. Як повідомляє офіційний веб-сайт "Судова влада", ТОВ "Реал-Право" у поданих позовах просить:
- визнати незаконними дії Державної митної служби України щодо митного оформлення ТОВ "Діатом" лікарського засобу виробництва Русан Фарма Лтд. (Індія), а саме: "Фенстуд" (розчин для ін'єкцій, 50 мкг/мл);
- зобов'язати Державну митну службу України прийняти рішення про відмову у митному оформленні ТОВ "Діатом" вищезазначеного лікарського засобу (реєстраційне посвідчення №UA/17919/01/01), а також низки інших препаратів АТ "Калцекс" (Латвія), зокрема: "Диазепекс" (розчин для ін`єкцій, реєстраційне посвідчення №UA/15321/02/01), "Диазепекс" (таблетки, реєстраційне посвідчення №UA/15321/01/01), "Фентаніл Калцекс" (розчин для ін`єкцій, реєстраційне посвідчення №UA/15322/01/01), "Промадол Калцекс" (розчин для ін`єкцій, реєстраційне посвідчення №UA/15324/01/01), "Морфін Калцекс" (розчин для ін`єкцій, реєстраційне посвідчення №UA/15323/01/01).
За відомостями з відкритих джерел, компанія "Реал-Право" зареєстрована у місті Харкові за адресою: вулиця Матросова, будинок 10-А, квартира 17 та спеціалізується на наданні правових послуг. Засновником компанії є такий собі Роман Вікторович Чернуха. Втім, серед кінцевих бенефіціарів цієї справи – харківське ТОВ "Здоров'я народу".
Наприклад, той самий Чернуха змінив у квітні 2019 року на посту керівника ТОВ "Юрпромінвест" (зареєстрованого по тій самій адресі на Матросова-10а, що і "Реал-Право", код ЄДРПОУ 38160775) Жоравовича Дмитра Олексійовича. За два місяці, подаючи декларацію на посаду начальника управління Північно-східного міжрегіонального територіального управління Нацагентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), Дмитро Жоравович показав, що останнім часом він працював у Благодійному фонді Олександра Доровського "Здоров'я" (за даними НАЗК). Останній (як зазначає "Депо.Харків", разом з російським екссенатором Олександром Шишкіним) є бенефіціаром та беспосереднім керівником фармкорпорації "Здоров'я" (до складу якої входить також і ТОВ "Здоров'я народу"). До речі, саме Жоравович до листопада 2017 року був головою релігійної громади храму Жон-Мироносиць УПЦ МП в центрі Харкова, будівництво якого, як пише "Деловая столица", профінансував російський бізнесмен О. Шишкін.
Підприємство Доровського і Шишкіна, як зазначається у матеріалі, двома роками раніше абсолютно за аналогічною схемою вже блокувало вихід на ринок України імпортних лікарських засобів, зокрема й сильнодіючих знеболювальних фармпрепаратів, що призначаються при лікуванні коронавірусної хвороби COVID-19.
Так, наприкінці 2017 року "Здоров'я народу" зареєструвало за собою патенти на лікарські засоби, аналогічні тим, які виробляє і постачає в Україну латвійське АТ "Калцекс": "Морфін", "Диазепам", "Промедол" і "Фентаніл". Далі була застосована типова "схема": яку харківський фармацевтичний монополіст використовував у конкурентній боротьбі з Борщагівським хімфармзаводом (2013 – 16 рр.), німецькою компанією Berlin-Chemie (2013 – 17) та швейцарською Novartis AG (2016 – 17).
У всіх трьох випадках українські суди визнали псевдопатенти "Здоров'я народу" на препарати – аналоги недійсними.
Внаслідок заявлених харківським монополістом "прав" на препарати-аналоги продукції АТ "Калцекс" вони були внесені до Митного реєстру об'єктів інтелектуальної власності. Внаслідок цього, поставлена українському дистриб'ютору "Діатом" литовська продукція була заблокована до ввезення на митниці. Незважаючи вже на прямі санкції за зловживання правами, які прописані в процесуальних кодексах, суди спокійно сприймають те, що "Здоров'я народу" закидає їх позовами до одних і тих же відповідачів з аналогічним предметом спору і з аналогічних підстав. Так, до Господарського суду Харківської області тоді було подано 14 (!) аналогічних позовів, до Харківського окружного адміністративного суду – 11, а в Московський райсуд Харкова – 5.
За словами правників, "бомбування" судів позовами – один з найбільш зручних інструментів для того, щоб забезпечити потрапляння справи, врешті-решт, до "потрібного" судді. У юридичному середовищі така тактика називається "барабаном": інші позови, що потрапили "не туди", потім відгукуються.
Як стало відомо, ТОВ "Діатом" вже звернулося до правоохоронних органів Харкова, заявивши про кримінальне порушення з боку ТОВ "Реал-Право" за ст. 206 КК України (карається позбавленням волі на строк від 6 до 10 років). Зокрема, у поданні до ГУ Нацполіції України в Харківській області йдеться про блокування останнім господарської діяльності ТОВ "Діатом", зловживання товариством "Реал-Право" правами інтелектуальної власності та намагання втрутитись у роботу автоматизованої системи документообігу суду в частині визначення його складу.