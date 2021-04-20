Попри декомунізацію: у Харківській мерії несподівано почали відновлювати макет ордена Леніна

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Поліція почала перевіряти факт відновлення макету ордена тоталітарного вождя в холі Харківської міськради. Відповідний запит подали громадський активіст та лідер громадської організації "Світанок" Вадим Поздняков.

Джерело:

фейсбук Вадима Позднякова

Він опублікував відповідь Харківської поліції, де зазначено, що перевірка законності цих дій наразі триває. Активіст підкреслив, що "зображення Леніна у стінах Харківської міської ради не буде".

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Про що мовилось у зверненні активіста

Поздняков обурився відновленим орденом Леніна в холі Харківської мерії.

Ми тримаємо руку на пульсі й не дамо спустити на гальмах відновлення комуністичної символіки у Харкові,
– мовиться в повідомленні.

Активіст також вбачає в діях урядовців злочин, який класифікує за кримінальним кодексом. Він зазначає, що це стаття про виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганди тоталітарного режиму.


Документ-відповідь поліції щодо комунізації Харківської мерії / Фото Вадима Позднякова

Згідно з законодавством, за це правопорушення передбачається від 5 до 10 років ув'язнення. 

Зверніть увагу!  Барельєф з Леніним у холі Харківської міськради зняли лише у лютому 2021 року. Ініціатором примусової декомунізації Харківської мерії теж був Поздняков. Він особисто знімав “прикрасу” тоталітарного режиму зі стіни у супроводі поліції. Але коли правоохоронці та активіст покинули будівлю, працівники мерії повісили барельєф на стіну назад.