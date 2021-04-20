Попри декомунізацію: у Харківській мерії несподівано почали відновлювати макет ордена Леніна

Поліція почала перевіряти факт відновлення макету ордена тоталітарного вождя в холі Харківської міськради. Відповідний запит подали громадський активіст та лідер громадської організації "Світанок" Вадим Поздняков.

Він опублікував відповідь Харківської поліції, де зазначено, що перевірка законності цих дій наразі триває. Активіст підкреслив, що "зображення Леніна у стінах Харківської міської ради не буде".

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Про що мовилось у зверненні активіста

Поздняков обурився відновленим орденом Леніна в холі Харківської мерії.

Ми тримаємо руку на пульсі й не дамо спустити на гальмах відновлення комуністичної символіки у Харкові,

– мовиться в повідомленні.

Активіст також вбачає в діях урядовців злочин, який класифікує за кримінальним кодексом. Він зазначає, що це стаття про виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганди тоталітарного режиму.



Документ-відповідь поліції щодо комунізації Харківської мерії / Фото Вадима Позднякова

Згідно з законодавством, за це правопорушення передбачається від 5 до 10 років ув'язнення.