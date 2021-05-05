Інцидент стався 3 травня. Мати з сином прийхала в гості до своєї сім'ї. Бабуся зголосилася прогулятися з 3-річним онуком, відволіклась та загубила хлопчика.

Жінки негайно повідомили до поліції. Але, своєю чергою, також взялися до пошуків. До теми У Кривому Розі підліток поцілив зі зброї в обличчя 6-річній дівчинці Що відомо про зникнення хлопчика Близько 14:05 родичі загубленого хлопчика звернулись до Чугуївського відділення поліції.

Вони повідомили, що хлопчик, якому ще не виповнилось 3 років зник.

Це сталося приблизно за 30-40 хвилин до дзвінка правоохоронцям.

Бабуся під час прогулянки за двором відволіклась та загубила онука.

Поліцейські спільно з родичами хлопчика негайно почали пошуки дитини.

Малого втікача знайшли живим й здоровим близько 14:20 на околиці села неподалік від будинку бабусі.

Правоохоронці провели профілактичну бесіду щодо нагляду за малолітніми дітьми.