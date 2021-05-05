На Харківщині бабця загубила онука під час прогулянки

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Інцидент стався 3 травня. Мати з сином прийхала в гості до своєї сім'ї. Бабуся зголосилася прогулятися з 3-річним онуком, відволіклась та загубила хлопчика.

Джерело:

Поліція Чугуївщини

Жінки негайно повідомили до поліції. Але, своєю чергою, також взялися до пошуків.

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Що відомо про зникнення хлопчика

  • Близько 14:05 родичі загубленого хлопчика звернулись до Чугуївського відділення поліції.
  • Вони повідомили, що хлопчик, якому ще не виповнилось 3 років зник.
  • Це сталося приблизно за 30-40 хвилин до дзвінка правоохоронцям.
  • Бабуся під час прогулянки за двором відволіклась та загубила онука.
  • Поліцейські спільно з родичами хлопчика негайно почали пошуки дитини.
  • Малого втікача знайшли живим й здоровим близько 14:20 на околиці села неподалік від будинку бабусі.
  • Правоохоронці провели профілактичну бесіду щодо нагляду за малолітніми дітьми.

 