На Харківщині бабця загубила онука під час прогулянки

Інцидент стався 3 травня. Мати з сином прийхала в гості до своєї сім'ї. Бабуся зголосилася прогулятися з 3-річним онуком, відволіклась та загубила хлопчика.
Джерело:Поліція Чугуївщини
Жінки негайно повідомили до поліції. Але, своєю чергою, також взялися до пошуків.
До теми У Кривому Розі підліток поцілив зі зброї в обличчя 6-річній дівчинці
Що відомо про зникнення хлопчика
- Близько 14:05 родичі загубленого хлопчика звернулись до Чугуївського відділення поліції.
- Вони повідомили, що хлопчик, якому ще не виповнилось 3 років зник.
- Це сталося приблизно за 30-40 хвилин до дзвінка правоохоронцям.
- Бабуся під час прогулянки за двором відволіклась та загубила онука.
- Поліцейські спільно з родичами хлопчика негайно почали пошуки дитини.
- Малого втікача знайшли живим й здоровим близько 14:20 на околиці села неподалік від будинку бабусі.
- Правоохоронці провели профілактичну бесіду щодо нагляду за малолітніми дітьми.