У селищі Борова на Харківщині вночі 21 квітня чоловік провалився в яму. Його намагалися врятувати охоронці, які прийшли на заклики про допомогу, але їхні зусилля виявилися марними.

Вони викликали рятувальників. Їм теж довелось докласти зусиль, аби визволити чоловіка зі смоляної пастки.

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Що відомо про цей випадок

З невідомих причин чоловік на околиці селища впав до ями. Після марних спроб вибратися самому, він закликав на допомогу.

Його помітили охоронці місцевого хлібоприймального пункту.



Речі потерпілого біля ями зі смолою / Фото ДСНС

Вони теж спробували визволити бідолаху, але їхні дії також були даремними.

До центру ДСНС повідомили близько 1:20 ночі.

Борівські рятувальники витягли постраждалого за допомогою ременів та мотузки.

Понад 2 години чоловік провів у цій пастці.

Його оглянули медики швидкої: ті оцінили його стан як задовільний.



Чоловік, якого визволили з ями зі смолою / Фото ДСНС

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