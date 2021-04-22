Смоляна пастка: на Харківщині чоловік провалився у грузлу яму – фото

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У селищі Борова на Харківщині вночі 21 квітня чоловік провалився в яму. Його намагалися врятувати охоронці, які прийшли на заклики про допомогу, але їхні зусилля виявилися марними.

Джерело:

Борівський РС ГУ ДСНС України у Харківській області

Вони викликали рятувальників. Їм теж довелось докласти зусиль, аби визволити чоловіка зі смоляної пастки.

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Що відомо про цей випадок

  • З невідомих причин чоловік на околиці селища впав до ями. Після марних спроб вибратися самому, він закликав на допомогу.
  • Його помітили охоронці місцевого хлібоприймального пункту.


Речі потерпілого біля ями зі смолою / Фото ДСНС

  • Вони теж спробували визволити бідолаху, але їхні дії також були даремними.
  • До центру ДСНС повідомили близько 1:20 ночі.
  • Борівські рятувальники витягли постраждалого за допомогою ременів та мотузки.
  • Понад 2 години чоловік провів у цій пастці.
  • Його оглянули медики швидкої: ті оцінили його стан як задовільний.


Чоловік, якого визволили з ями зі смолою / Фото ДСНС

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