Нарижна опублікувала "заяву про вихід з Харківської обласної ради політичної партії "Голос" та не участь в виборах Харківського міського голови у 2021 році".

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Харківський осередок політичної партії "Голос" припиняє своє існування у старому складі, а саме команди, яка брала участь в місцевих виборах 2020 року,

– наголосила Нарижна.

Що спонукало ухвалити таке рішення

За словами політикині, "це рішення ухвалили у зв'язку із непрозорістю рішень голови партії, договорняків та відсутності відкритого діалогу".

"На мою думку, це неприпустимо, для партії яка декларує демократичний рух та ліберальні цінності. У липні 2021 року, відбудеться з’їзд партії на якому переглянуть статут та відбудуться вибори голови", – повідомила Нарижна.

Політикиня наголосила, що наразі вірить: "партія може змінити підходи та повернутись до тих цінностей за умови яких ми починали співпрацю, тому, поки залишається членом партії".

За словами Нарижної, у червні до Харківського осередку партії "Голос" прийняли 10 чи 12 нових партійців. Вони не мали жодного відношення до "Голосу". Політикиня зауважила: "одного з них було призначено виконувачем обов'язків голови.

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