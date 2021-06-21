Харківський осередок "Голосу" заявив про саморозпуск

Політикиня Олександра Нарижна заявила, що станом на червень Харківський осередок політичної партії "Голос" припиняє своє існування у старому складі. Таке рішення пояснили діями керівництва партії.
Нарижна опублікувала "заяву про вихід з Харківської обласної ради політичної партії "Голос" та не участь в виборах Харківського міського голови у 2021 році".
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Харківський осередок політичної партії "Голос" припиняє своє існування у старому складі, а саме команди, яка брала участь в місцевих виборах 2020 року,
– наголосила Нарижна.
Що спонукало ухвалити таке рішення
За словами політикині, "це рішення ухвалили у зв'язку із непрозорістю рішень голови партії, договорняків та відсутності відкритого діалогу".
"На мою думку, це неприпустимо, для партії яка декларує демократичний рух та ліберальні цінності. У липні 2021 року, відбудеться з’їзд партії на якому переглянуть статут та відбудуться вибори голови", – повідомила Нарижна.
Політикиня наголосила, що наразі вірить: "партія може змінити підходи та повернутись до тих цінностей за умови яких ми починали співпрацю, тому, поки залишається членом партії".
За словами Нарижної, у червні до Харківського осередку партії "Голос" прийняли 10 чи 12 нових партійців. Вони не мали жодного відношення до "Голосу". Політикиня зауважила: "одного з них було призначено виконувачем обов'язків голови.
Розкол "Голосу": останні новини
- Частина нардепів від партії "Голос" створила своє об'єднання "Справедливість". Про це оголосили 16 червня у Верховній Раді. Таке рішення мотивували тим, що керівництво партії фактично перетнуло червоні лінії та зрадило інтереси своїх виборців та українців.
- Окрім того, висловили недовіру керівнику фракції Ярославу Железняку. Також деякі нардепи від "Голосу" ініціювали виключення з партії Кіри Рудик.