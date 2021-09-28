Харківський проспект Жукова знову перейменували на Григоренка

Скандальне рішення Харківської міської ради про залишення топоніму на честь радянського маршала та військового злочинця втратило повноваження 28 вересня. Таким чином, у Харкові знову офіційно з'явився проспект Григоренка.

Представники місцевої влади у черговий раз намагалися відстояти старий топонім, але служителі Феміди Другого апеляційного адміністративного суду Харкова відмовили міській раді у незаконних вимогах.

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Юридично наразі проспект продовжує носити ім'я радянського генерала та правозахисника, який перебував у радянських тюрмах.

Нащадки Кернеса продовжують боротьбу

28 вересня суд розглядав апеляцію політичних нащадків Кернеса, але вирішив залишити рішення попередньої інстанції без змін.

Попри наявність судового рішення існує інший судовий спір, у якому міськрада Харкова все ж таки виграла. Йдеться про позов до Харківської ОДА, за яким судді визнали рішення керівника області про перейменування проспекту Жукова незаконним.

Це рішення не набрало сили. Розгляд апеляції облдержадміністрації призначено на 7 жовтня.

Коротко про суть скандалу з перейменуванням проспекту Жукова у Харкові

Назва проспекту на честь військового злочинця та одного з керівників сталінського терору Жукова підлягала декомунізації. Коли проспект перейменували, попри існуючий закон про заборону пропаганди символів та діячів режиму СРСР на той момент очільник міста Геннадій Кернес постійно наголошував на тому, що йому треба повернути стару назву.

Міськрада Харкова кілька разів називала проспект на честь Жукова, однак в суді активісти постійно доводили, що цей топонім є незаконним. Судяться через з міською владою й інші органи державної влади.

Навіть попри смерть Кернеса його політичні послідовники продовжують вперто відстоювати позицію, яка суперечить закону про декомунізацію.