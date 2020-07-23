Після захоплення автобуса в Луцьку Максимом Кривошем 21 липня поліція змогла встановити його спільника – Дмитра Михайленка, який мешкає в Харкові. Як з'ясували правоохоронці, останній регулярно постачав своєму спільнику зброю і боєприпаси.

Про деталі співпраці Максима Кривоша з його спільником журналістам розповів керівник поліції в Харківській області Валерій Сокуренко, повідомляє 24 канал.

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Що цікаво, Дмитро Михайленко відправляв зброю не лише в Луцьк. Він загалом займався торгівлею зброєю, тож направляв свої "посилки" й в інші міста.

Зараз ми перевіряємо, з ким ще спілкувався підозрюваний. Для цього фахівці використовують різноманітні технічні засоби. Наприклад, дані з мобільного телефону Михайленка,

– розповів Валерій Сокуренко.

До слова, напередодні обшукали два дачні будинки, що належать підозрюваному. Втім там нічого не знайшли. Водночас очільник харківської поліції запевняє, що правоохоронці знають коло "клієнтів" Дмитра Михайленка.

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