Харківський спільник луцького терориста регулярно відправляв йому зброю
Після захоплення автобуса в Луцьку Максимом Кривошем 21 липня поліція змогла встановити його спільника – Дмитра Михайленка, який мешкає в Харкові. Як з'ясували правоохоронці, останній регулярно постачав своєму спільнику зброю і боєприпаси.
Про деталі співпраці Максима Кривоша з його спільником журналістам розповів керівник поліції в Харківській області Валерій Сокуренко, повідомляє 24 канал.
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Що цікаво, Дмитро Михайленко відправляв зброю не лише в Луцьк. Він загалом займався торгівлею зброєю, тож направляв свої "посилки" й в інші міста.
Зараз ми перевіряємо, з ким ще спілкувався підозрюваний. Для цього фахівці використовують різноманітні технічні засоби. Наприклад, дані з мобільного телефону Михайленка,
– розповів Валерій Сокуренко.
До слова, напередодні обшукали два дачні будинки, що належать підозрюваному. Втім там нічого не знайшли. Водночас очільник харківської поліції запевняє, що правоохоронці знають коло "клієнтів" Дмитра Михайленка.
Події в Луцьку й до чого тут Михайленко: коротко
- У Луцьку 21 липня озброєний Максим Кривош захопив автобус і взяв у заручники 14 його пасажирів. Так він утримував їх впродовж понад 12 годин.
- Згодом терорист добровільно здався силовикам, а ніхто з заручників не постраждав. Операцію спільно проводили поліція й СБУ.
- Того ж дня затримали Дмитра Михайленка за підозрою в допомозі луцькому терористу. Його затримали саме через посилки Кривошу з невідомим умістом.
- Пізніше у будинку харків'янина провели обшуки й знайшли цілий арсенал зброї і боєприпасів. Їх він буцімто привозив з зони бойових дій на Донбасі. Ще два обшуки провели на дачах, але там зброї не було.